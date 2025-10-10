Conférence Jean François Xavier Girod, médecin franc-comtois, précurseur de la vaccination Salle des fêtes Bonnevaux

Conférence Jean François Xavier Girod, médecin franc-comtois, précurseur de la vaccination

Salle des fêtes Rue Jouffroy Bonnevaux Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

2025-10-10

Organisée par les Amis du Musée, en partenariat avec l’Association culturelle de la Rivière-Drugeon.

Par Pascal JOBEZ, médecin généraliste et voisin de Louis Pasteur.

Un siècle avant Pasteur nait, à Mignovillard, Jean François Xavier Girod. Il devient docteur en médecine en 1758, puis successivement médecin chef des épidémies, médecin du roi et inspecteur des maladies épidémiques pour le Comté de Bourgogne. Consacrant sa vie aux pauvres malades des campagnes, par monts et par vaux, il suit précocement les publications sur l’inoculation de la petite vérole, maladie endémique et mortelle, et en devient rapidement un promoteur au travers de la province franc-comtoise. Son élection à la Société Royale de Médecine à Paris consacre la première entreprise de santé publique dans le royaume, jamais égalée avant la Révolution. Médailles, éloges et distinctions lui seront décernés au crépuscule d’une courte mais intense existence, entièrement consacrée à la lutte contre la maladie et la misère, en plein siècle des Lumières .

Salle des fêtes Rue Jouffroy Bonnevaux 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com

