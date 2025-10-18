Conférence Jean GIONO, le voyageur immobile de Manosque Salle de l’Ensoleïado Belcodène

Conférence Jean GIONO, le voyageur immobile de Manosque

Samedi 18 octobre 2025 à partir de 18h. Salle de l’Ensoleïado Avenue du Gaillardet Belcodène Bouches-du-Rhône

Vous avez aimé Colline, Le grand troupeau ou Le hussard sur le toit ? Venez découvrir ou redécouvrir leur auteur, figure emblématique de la littérature provençale.

Au cours d’une heure trente de lectures, photos et vidéos, Michel Reynaud nous retracera le parcours fantastique de cet incontournable auteur du paysage provençal. Cette causerie sera précédée d’une page musicale, flute et voix illustrant l’ouvrage de Jean Giono Prélude de pan . .

Salle de l’Ensoleïado Avenue du Gaillardet Belcodène 13720 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 70 66 66

Did you enjoy Colline, Le grand troupeau or Le hussard sur le toit? Come and discover or rediscover their author, an emblematic figure of Provencal literature.

Haben Ihnen Colline, Le grand troupeau oder Le hussard sur le toit gefallen? Entdecken oder wiederentdecken Sie ihren Autor, eine emblematische Figur der provenzalischen Literatur.

Vi sono piaciuti Colline, Le grand troupeau o Le hussard sur le toit? Venite a scoprire o riscoprire il loro autore, figura emblematica della letteratura provenzale.

¿Le han gustado Colline, Le grand troupeau o Le hussard sur le toit? Venga a descubrir o redescubrir a su autor, figura emblemática de la literatura provenzal.

