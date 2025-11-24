Conférence Jean Giono, un regard sur la Provence Eyragues
Lundi 24 novembre 2025 à partir de 20h30. Salle Baudile Lagnel Eyragues Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-24 20:30:00
fin : 2025-11-24
2025-11-24
Jean Giono, un regard sur la Provence
Conférence, diaporama.
L’association Li Vihado organise dans le cadre Les Lundis Provençaux d’ Eyragues, la conférence Jean Giono, un regard sur la Provence
Conférence, diaporama, animé par Mathieu Gautier, agrégé d’histoire .
Salle Baudile Lagnel Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 82 32
English :
Jean Giono, a look at Provence
Lecture, slide show.
German :
Jean Giono, ein Blick auf die Provence
Vortrag, Diashow.
Italiano :
Jean Giono, uno sguardo sulla Provenza
Conferenza, proiezione di diapositive.
Espanol :
Jean Giono, una mirada a la Provenza
Conferencia, proyección de diapositivas.
