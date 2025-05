CONFÉRENCE « JEAN HUGO, LES ARTS EN HÉRITAGES » – Sainte-Marie-la-Mer, 16 mai 2025 18:30, Sainte-Marie-la-Mer.

Mis à l’honneur en 2024 dans trois structures culturelles de l’Occitanie, Pauline étudiera à vos côtés des œuvres-clés et des œuvres inédites de l’artiste Lunellois.

2 Rue de la Paix

Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 08 71

English :

Pauline will be honored in 2024 in three cultural structures in the Occitanie region, working alongside you to study key and previously unpublished works by the Lunellois artist.

German :

Pauline, die 2024 in drei kulturellen Einrichtungen in Okzitanien geehrt wurde, wird an Ihrer Seite Schlüsselwerke und bisher unveröffentlichte Werke des Künstlers aus Lunellois studieren.

Italiano :

Pauline lavorerà con voi su opere chiave e su lavori inediti dell’artista lunense, che saranno presentati in tre luoghi culturali della regione Occitania nel 2024.

Espanol :

Pauline trabajará con usted en obras clave e inéditas del artista de Lunellois, que se presentará en tres espacios culturales de la región de Occitanie en 2024.

