Conférence Jean Jaurès avec Patrick Trouche Naucelle
Conférence Jean Jaurès avec Patrick Trouche Naucelle lundi 8 décembre 2025.
Conférence Jean Jaurès avec Patrick Trouche
16 rue de la capelotte Naucelle Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-12-08
fin : 2025-12-08
Date(s) :
2025-12-08
Avec Patrick Trouche, historien spécialiste de Jean Jaurès et du Tarn.
Conférence suivie d’un repas. .
16 rue de la capelotte Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 14 59 52 40
English :
With Patrick Trouche, historian specializing in Jean Jaurès and the Tarn region.
L’événement Conférence Jean Jaurès avec Patrick Trouche Naucelle a été mis à jour le 2025-12-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)