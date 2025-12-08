Conférence Jean Jaurès avec Patrick Trouche

16 rue de la capelotte Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-08

fin : 2025-12-08

Date(s) :

2025-12-08

Avec Patrick Trouche, historien spécialiste de Jean Jaurès et du Tarn.

Conférence suivie d’un repas. .

16 rue de la capelotte Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 14 59 52 40

English :

With Patrick Trouche, historian specializing in Jean Jaurès and the Tarn region.

L’événement Conférence Jean Jaurès avec Patrick Trouche Naucelle a été mis à jour le 2025-12-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)