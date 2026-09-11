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Conférence : Jean-Marie Combier, le destin hors pair d’un fils d’agriculteur, La Maison du Charolais, Charolles

dimanche 20 septembre 2026 · La Maison du Charolais · Charolles

Conférence : Jean-Marie Combier, le destin hors pair d’un fils d’agriculteur, La Maison du Charolais, Charolles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Maison du Charolais
Adresse
43 route de Mâcon, 71120 Charolles
Ville
71120 Charolles
Département
Saône-et-Loire

Conférence : Jean-Marie Combier, le destin hors pair d’un fils d’agriculteur Dimanche 20 septembre, 14h30 La Maison du Charolais Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Les cartes postales CIM, on en a tous vu naguère sur nos lieux de vacances. Mais saviez-vous que c’est un fils de paysans mâconnais qui en est à l’origine ?

Marc Combier, le cadet de ses enfants, retracera en images et en cartes postales l’aventure professionnelle de cet homme né au XIXᵉ siècle, qui a fait d’une idée tenace une réussite hors norme, avec pour point de départ le Charolais-Brionnais.

La Maison du Charolais 43 route de Mâcon, 71120 Charolles Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33(0) 3 85 88 04 00 http://www.maison-charolais.com https://www.instagram.com/maisonducharolais/;https://www.facebook.com/maisonducharolais71 La Maison du Charolais vous invite à découvrir la Charolaise, race bovine d’exception, fruit d’un élevage respectueux de son environnement naturel et devenue l’emblème de son territoire d’origine, le Charolais-Brionnais.
Le musée, la boutique et le restaurant La Table, vous attendent à Charolles, au sud de la Bourgogne. Parking sur place, accessible aux PMR.
Les cartes postales CIM, on en a tous vu naguère sur nos lieux de vacances. Mais saviez-vous que c’est un fils de paysans mâconnais qui en est à l’origine ?

©La Maison du Charolais

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