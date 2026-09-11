Conférence : Jean-Marie Combier, le destin hors pair d’un fils d’agriculteur, La Maison du Charolais, Charolles
dimanche 20 septembre 2026 · La Maison du Charolais · Charolles
Informations pratiques
Conférence : Jean-Marie Combier, le destin hors pair d’un fils d’agriculteur Dimanche 20 septembre, 14h30 La Maison du Charolais Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Les cartes postales CIM, on en a tous vu naguère sur nos lieux de vacances. Mais saviez-vous que c’est un fils de paysans mâconnais qui en est à l’origine ?
Marc Combier, le cadet de ses enfants, retracera en images et en cartes postales l’aventure professionnelle de cet homme né au XIXᵉ siècle, qui a fait d’une idée tenace une réussite hors norme, avec pour point de départ le Charolais-Brionnais.
La Maison du Charolais 43 route de Mâcon, 71120 Charolles Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33(0) 3 85 88 04 00 http://www.maison-charolais.com https://www.instagram.com/maisonducharolais/;https://www.facebook.com/maisonducharolais71 La Maison du Charolais vous invite à découvrir la Charolaise, race bovine d’exception, fruit d’un élevage respectueux de son environnement naturel et devenue l’emblème de son territoire d’origine, le Charolais-Brionnais.
Le musée, la boutique et le restaurant La Table, vous attendent à Charolles, au sud de la Bourgogne. Parking sur place, accessible aux PMR.
Les cartes postales CIM, on en a tous vu naguère sur nos lieux de vacances. Mais saviez-vous que c’est un fils de paysans mâconnais qui en est à l’origine ?
©La Maison du Charolais
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