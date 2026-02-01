CONFÉRENCE JEAN-MICHEL BASQUIAT, GLOIRE ET ENFER PAULINE RACONTE L’ART AU ROMBEAU Rivesaltes
2 Avenue de la Salanque Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Conférence au Domaine de Rombeau ayant pour thème Jean-Michel Basquiat, Gloire et enfer par Pauline Raconte l’Art.
English :
Lecture at Domaine de Rombeau on Jean-Michel Basquiat, Gloire et enfer by Pauline Raconte l’Art.
