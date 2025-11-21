CONFÉRENCE JEAN-MIQUEL DE BARROUBIO PAR ÉRIC BUFFETAUT Béziers

CONFÉRENCE JEAN-MIQUEL DE BARROUBIO PAR ÉRIC BUFFETAUT

Éric Buffetaut évoque Jean-Miquel (1859-1940), ses recherches en paléontologie et ses découvertes de dinosaures dans la région de la Montagne Noire.

Membre éminent de la Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers, Jean-Miquel (1859-1940) publia une grande partie de ses travaux scientifiques dans son Bulletin. Propriétaire du domaine de Barroubio, à Saint-Jean-de-Minervois, il consacra sa vie à l’histoire, à l’archéologie, à la géologie et à la paléontologie de la région, constituant d’importantes collections, dont une partie est aujourd’hui conservée au musée de Minerve.

En paléontologie, ses contributions majeures concernent les faunes paléozoïques de la Montagne Noire et la découverte de gisements de vertébrés du Crétacé supérieur autour de Saint-Chinian. Ses recherches, menées aux côtés de Charles Depéret, professeur à l’Université de Lyon, aboutirent aux premières études sur les dinosaures de cette région.

Par Éric Buffetaut, paléontologue, chercheur au CNRS Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers.

English :

Éric Buffetaut talks about Jean-Miquel (1859-1940), his paleontological research and dinosaur discoveries in the Montagne Noire region.

German :

Eric Buffetaut berichtet über Jean-Miquel (1859-1940), seine paläontologischen Forschungen und seine Entdeckungen von Dinosauriern in der Region der Montagne Noire.

Italiano :

Éric Buffetaut parla di Jean-Miquel (1859-1940), delle sue ricerche paleontologiche e delle sue scoperte di dinosauri nella regione della Montagne Noire.

Espanol :

Éric Buffetaut nos habla de Jean-Miquel (1859-1940), de sus investigaciones paleontológicas y de sus descubrimientos de dinosaurios en la región de la Montaña Negra.

