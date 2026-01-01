Conférence Jean-Paul Lefebvre-Filleau La Compagnie des Livres Vernon
Conférence Jean-Paul Lefebvre-Filleau La Compagnie des Livres Vernon vendredi 30 janvier 2026.
Conférence Jean-Paul Lefebvre-Filleau
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Venez participer à une conférence par l’essayiste et auteur de La vie privée de Guy de Maupassant Jean-Paul Lefebvre-Filleau .
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Jean-Paul Lefebvre-Filleau
L’événement Conférence Jean-Paul Lefebvre-Filleau Vernon a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération