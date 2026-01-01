Conférence Jean-Paul Lefebvre-Filleau La Compagnie des Livres Vernon

Conférence Jean-Paul Lefebvre-Filleau

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure

Début : 2026-01-30 19:00:00

2026-01-30

Venez participer à une conférence par l’essayiste et auteur de La vie privée de Guy de Maupassant Jean-Paul Lefebvre-Filleau .

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com

