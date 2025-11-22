Conférence Jean-Pierre Allinne Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau Saint-Savin

Conférence Jean-Pierre Allinne

14h Conférence Des appétits de loup ? Les prétentions de l’abbaye de Saint-Savin contre ses sujets, un long combat du Moyen-Âge au XIXème siècle.

16h Déambulation poétique avec la compagnie SOLEILS DE NUIT. D’un loup à l’autre …

Paiement au chapeau. Réservation conseillée.

English :

2pm: Conference: Wolf appetites? The claims of Saint-Savin Abbey against its subjects, a long battle from the Middle Ages to the 19th century.

4pm: Poetic stroll with the SOLEILS DE NUIT company. From one wolf to another…

Payment by hat. Reservations recommended.

German :

14:00 Uhr: Vortrag : Des appétits de loup? Die Ansprüche der Abtei von Saint-Savin gegen ihre Untertanen, ein langer Kampf vom Mittelalter bis ins 19.

16 Uhr: Poetischer Spaziergang mit dem Ensemble SOLEILS DE NUIT. Von einem Wolf zum anderen …

Bezahlung mit dem Hut. Reservierung empfohlen.

Italiano :

14.00: Conferenza: Appetiti di lupo? Le rivendicazioni dell’Abbazia di Saint-Savin nei confronti dei suoi sudditi, una lunga battaglia dal Medioevo al XIX secolo .

ore 16.00: passeggiata poetica con la compagnia SOLEILS DE NUIT. Da un lupo all’altro…

Pagamento a cappello. Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

14.00 h: Conferencia: ¿Apetitos de lobo? Las reivindicaciones de la abadía de Saint-Savin contra sus súbditos, una larga batalla desde la Edad Media hasta el siglo XIX.

16.00 h: Paseo poético con la compañía SOLEILS DE NUIT. De un lobo a otro…

Pago con sombrero. Se recomienda reservar.

