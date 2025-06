Conférence Jean-Pierre-Joseph d’Arcet, 1777-1844, chimiste universel et philanthrope par Mme Martine Tissier de Mallerais – Centre Culturel de Vichy, salle Caillois Vichy 21 juin 2025 17:00

Conférence Jean-Pierre-Joseph d'Arcet, 1777-1844, chimiste universel et philanthrope par Mme Martine Tissier de Mallerais

Découvrez la vie et les contributions de Joseph d’Arcet, inventeur de la pastille Vichy. De la Révolution à ses innovations industrielles, il a marqué son époque par ses avancées scientifiques et son dévouement à l’amélioration des conditions de vie.

Centre Culturel de Vichy, salle Caillois 15 rue Maréchal Foch

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes shavichy@outlook.fr

English :

Discover the life and contributions of Joseph d’Arcet, inventor of the Vichy lozenge. From the Revolution to his industrial innovations, he left his mark on his era through his scientific advances and his dedication to improving living conditions.

German :

Erfahren Sie mehr über das Leben und die Beiträge von Joseph d’Arcet, dem Erfinder der Vichy-Pastille. Von der Revolution bis zu seinen industriellen Innovationen prägte er seine Zeit mit seinen wissenschaftlichen Fortschritten und seiner Hingabe für die Verbesserung der Lebensbedingungen.

Italiano :

Scoprite la vita e i contributi di Joseph d’Arcet, inventore della losanga di Vichy. Dalla Rivoluzione alle sue innovazioni industriali, ha lasciato un segno nella sua epoca grazie ai suoi progressi scientifici e alla sua dedizione al miglioramento delle condizioni di vita.

Espanol :

Descubra la vida y las aportaciones de Joseph d’Arcet, inventor del rombo de Vichy. Desde la Revolución hasta sus innovaciones industriales, dejó huella en su época gracias a sus avances científicos y su dedicación a la mejora de las condiciones de vida.

