Conférence Jeanne d’Arc Sainte-Maure-de-Touraine

Conférence organisée par Les Amis du Patrimoine de Sainte-Maure de Touraine et de sa région et animée par Jean-Jacques Mouraux.
Personnage incontournable de l’Histoire de France, Jeanne n’était-elle qu’une bergère ? Nous la suivrons dans sa chevauchée dans notre région avant de continuer vers son destin.
Entrée libre et gratuite, n’hésitez donc pas à venir car curieux et amateurs d’histoire sont toujours les bienvenus. .
Conference organized by Les Amis du Patrimoine de Sainte-Maure de Touraine et de sa région and hosted by Jean-Jacques Mouraux.
