Conférence Jeanne Garnier, pionnière des soins palliatifs Valréas jeudi 23 octobre 2025.
Cinéma le Rex salle Lux Valréas Vaucluse
Début : 2025-10-23 18:30:00
fin : 2025-10-23 20:30:00
2025-10-23
Présentation de Jeanne Garnier, l’essor de son oeuvre, la réalité d’un service de soins palliatifs avec l’exemple de la vie à la clinique Sainte Elisateth illustré par la projection de 30 vivants
Cinéma le Rex salle Lux Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 67 88 95 49 michelallaix26@gmail.com
English :
Presentation of Jeanne Garnier, the rise of her work, the reality of a palliative care service with the example of life at the Sainte Elisateth clinic illustrated by the screening of 30 vivants
German :
Vorstellung von Jeanne Garnier, der Aufschwung ihres Werkes, die Realität einer Palliativstation mit dem Beispiel des Lebens in der Klinik Sainte Elisateth, illustriert durch die Vorführung von 30 vivants
Italiano :
Presentazione di Jeanne Garnier, lo sviluppo del suo lavoro, la realtà di un servizio di cure palliative con l’esempio della vita alla clinica Sainte Elisateth illustrato dalla proiezione di 30 vivants
Espanol :
Presentación de Jeanne Garnier, el desarrollo de su trabajo, la realidad de un servicio de cuidados paliativos con el ejemplo de vida en la clínica Sainte Elisateth ilustrado por la proyección de 30 vivants
