Conférence «Jeanne Malivel et les Sept frères»

par Stéphane Batigne Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 7 mars, 17h00 Réservation sur www.ploeren.bzh

À l’occasion de la Journée des droits des femmes du 8 mars, conférence de Stéphane Batigne sur Jeanne Malivel, grande artiste bretonne et cofondatrice d’Ar Seiz Breur. Parcours et œuvre engagée.

A l’occasion de la Journée internationale de droits des femmes du 8 mars : conférence de Stéphane Batigne sur l’artiste engagée « Jeanne Malivel et les Sept Frères ».

Jeanne Malivel, disparue en 1926 à l’âge de 31 ans, a été l’une des plus grandes artistes bretonnes. Connue pour ses gravures sur bois inspirées de l’histoire de la Bretagne, elle a aussi été active dans la création de mobilier aux lignes modernes. En 1923, avec René-Yves et Suzanne Creston, elle fonde le mouvement artistique Ar Seiz Breur, résolument tourné vers un art breton moderne, qui se concrétisera à l’occasion du Salon international des arts décoratifs de Paris (1925). Au cours de sa trop courte vie, Jeanne Malivel aura sans cesse cherché à valoriser la culture populaire de Bretagne, et plus particulièrement de Haute-Bretagne. L’écriture du conte Les Sept Frères, en partie en gallo, s’inscrit pleinement dans cette démarche, mais son décès prématuré ne lui permettra pas de mener ce projet jusqu’à son terme.

La conférence brossera le portrait de cette femme d’exception et de son parcours artistique et personnel. Stéphane Batigne est éditeur à Questembert. Sa maison d’édition suit une ligne éditoriale axée sur le patrimoine de la Bretagne, l’histoire, les territoires, les traditions populaires. En 2025, il a publié le conte Les Sept Frères, qui n’avait jamais été édité sous forme de livre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T18:00:00.000+01:00

1

https://www.billetweb.fr/conference-jeanne-malivel-et-les-sept-freres

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

