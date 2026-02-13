Conférence Jeannine Dumas, infirmière de la Croix-Rouge histoire croisée de l’engagement des femmes Villers-Cotterêts

Conférence Jeannine Dumas, infirmière de la Croix-Rouge histoire croisée de l’engagement des femmes

2026-03-14 16:30:00

2026-03-14 18:00:00

2026-03-14

Par Virginie Alauzet, responsable du pôle Systèmes de gestion des documents et des archives à la Croix-Rouge française.

Jeannine Dumas fait partie des premières infirmières bénévoles à être formées dans les dispensaires-écoles de la Croix-Rouge. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, elle est donc prête à rejoindre le front pour soigner les blessés.

Cette conférence vous présentera son parcours depuis sa formation jusqu’à sa nomination comme Chevalier de la Légion d’honneur en 1921. Les archives présentées retraceront son histoire personnelle tout en montrant l’engagement des femmes au sein de la Croix-Rouge française.

Henry Dunant crée la Croix-Rouge française, sous le nom de Société française de secours aux blessés militaires, le 25 mai 1864. C’est aujourd’hui l’une des plus grandes organisations humanitaires au monde.

Réservation obligatoire au 03 23 96 23 30 ou musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

By Virginie Alauzet, Head of Document and Archive Management Systems at the French Red Cross.

