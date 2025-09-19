[Conférence] Jehan Ango, un héros Dieppois Dieppe

Chapelle de Puys Dieppe Seine-Maritime

18:00:00

2025-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans l’univers fascinant de Jehan Ango, célèbre armateur dieppois. Philippe Lardin, maître de conférences honoraire en histoire médiévale à l’Université de Rouen, vous fera revivre l’épopée de ce grand personnage à travers une conférence vivante et passionnante.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace de l’ouvrage Jehan Ango, une légende dieppoise.

Une belle occasion d’enrichir vos connaissances et de repartir avec un souvenir dédicacé ! .

RRDV à la Chapelle de Puys Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79 dvah@mairie-dieppe.fr

English : [Conférence] Jehan Ango, un héros Dieppois

