CONFÉRENCE JEU FAITES DES ÉCONOMIES, PROTÉGER NOTRE PLANÈTE Balaruc-le-Vieux

CONFÉRENCE JEU FAITES DES ÉCONOMIES, PROTÉGER NOTRE PLANÈTE Balaruc-le-Vieux mercredi 19 novembre 2025.

CONFÉRENCE JEU FAITES DES ÉCONOMIES, PROTÉGER NOTRE PLANÈTE

Balaruc-le-Vieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

L’eau, les déchets, l’électricité, l’air, 20 questions pour découvrir de bonnes pratiques et aider les consommateurs à faire les meilleurs choix pour leur budget, leur santé et l’environnement

Le mercredi 19 novembre à 14h30, la ville de Balaruc-le-Vieux accueille l’UFC QUE CHOISIR qui nous présentera une conférence- jeu ayant pour intitulé « Faites des économies! Protégez notre planète!L’eau, les déchets, l’électricité, l’air, 20 questions pour découvrir de bonnes pratiques et aider les consommateurs à faire les meilleurs choix pour leur budget, leur santé et l’environnement .

Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 40 00 mairie@ville-balaruclevieux.fr

English :

Water, waste, electricity, air: 20 questions to discover good practices and help consumers make the best choices for their budget, their health and the environment

German :

Wasser, Abfall, Strom, Luft 20 Fragen, um gute Praktiken zu entdecken und den Verbrauchern zu helfen, die besten Entscheidungen für ihr Budget, ihre Gesundheit und die Umwelt zu treffen

Italiano :

Acqua, rifiuti, elettricità, aria, 20 domande per scoprire le buone pratiche e aiutare i consumatori a fare le scelte migliori per il loro budget, la loro salute e l’ambiente

Espanol :

Agua, residuos, electricidad, aire, 20 preguntas para descubrir buenas prácticas y ayudar a los consumidores a tomar las mejores decisiones para su presupuesto, su salud y el medio ambiente

L’événement CONFÉRENCE JEU FAITES DES ÉCONOMIES, PROTÉGER NOTRE PLANÈTE Balaruc-le-Vieux a été mis à jour le 2025-09-10 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE