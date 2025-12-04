Conférence Jeudi de l’Académie, aux origines de Nostradamus Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence

Conférence Jeudi de l’Académie, aux origines de Nostradamus

Jeudi 4 décembre 2025. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Aux origines de Nostradamus. Cette conférence enrichira la lecture du personnage de Nostradamus, trop souvent réduite à sa seule dimension d’oracle.

L’historiographie nostradamienne , prompte à embrasser les légendes ou à négliger les branches jugées secondaires, a longtemps estompé les figures ancestrales dans une généalogie lacunaire. Ce n’est qu’au milieu du XXe siècle, que des chercheurs valeureux sont parvenus à confronter les figures idéalisées des aïeux parés de toutes les vertus, aux silences et contradictions des documents d’archives.

L’ascendance paternelle juive de Michel de Nostredame (1503-1566) a pu être ainsi établie dans les années 1940-60. Le versant maternel restait toujours à élucider. Les réponses, éparpillées dans les fonds d’archives notariées de Marseille, ont enrichi la lecture du personnage de Nostradamus, trop souvent réduit à sa seule dimension d’oracle. Derrière l’icône, on a pu découvrir une histoire, un lignage, un homme de son temps, produit d’un enracinement profond dans la société des néophytes de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. .

English :

The origins of Nostradamus. This lecture will enrich our understanding of Nostradamus, too often reduced to his role as an oracle.

