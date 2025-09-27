Conférence jeux vidéo & écologie le genre post-apocalyptique L’Arob@se Metz

Le genre post-apocalyptique représente les effondrements possibles de notre civilisation à la suite de différentes catastrophes. Les facteurs écologiques sont de plus en plus convoqués, explicitement ou implicitement, dans ces représentations, la crise climatique apparaissant comme possibles vecteurs d’extinctions. Le jeu vidéo offre un support narratif au sein duquel le joueur devient un acteur de la survie, de la reconstruction et de la réinvention de la société face aux catastrophes.

Cette conférence jouée proposera de développer cette thématique en analysant notamment un jeu de référence sur la question, Death Stranding d’Hideo Kojima.

Conférence présentée par Kim Lefebvre, doctorante et Sébastien Genvo, professeur à l’Université de Lorraine.Adultes

English :

The post-apocalyptic genre depicts the possible collapse of our civilization in the wake of various catastrophes. Ecological factors are increasingly invoked, explicitly or implicitly, in these representations, with the climate crisis appearing as a possible vector for extinctions. Video games offer a narrative medium in which the player becomes an actor in the survival, reconstruction and reinvention of society in the face of catastrophe.

This playful conference will explore this theme by analyzing a benchmark game on the subject, Hideo Kojima?s Death Stranding.

Presented by Kim Lefebvre, doctoral student, and Sébastien Genvo, professor at the Université de Lorraine.

German :

Das postapokalyptische Genre stellt den möglichen Zusammenbruch unserer Zivilisation als Folge verschiedener Katastrophen dar. Ökologische Faktoren werden in diesen Darstellungen immer häufiger explizit oder implizit erwähnt, wobei die Klimakrise als möglicher Auslöser des Aussterbens erscheint. Videospiele bieten ein narratives Medium, in dem der Spieler zu einem Akteur des Überlebens, des Wiederaufbaus und der Neuerfindung der Gesellschaft angesichts von Katastrophen wird.

In diesem Vortrag wird diese Thematik anhand einer Analyse des Referenzspiels Death Stranding von Hideo Kojima erörtert.

Die Konferenz wird von Kim Lefebvre, Doktorandin, und Sébastien Genvo, Professor an der Université de Lorraine, präsentiert.

Italiano :

Il genere post-apocalittico descrive il possibile collasso della nostra civiltà a seguito di varie catastrofi. I fattori ecologici sono sempre più spesso invocati, esplicitamente o implicitamente, in queste rappresentazioni, con la crisi climatica che emerge come possibile vettore di estinzione. I videogiochi forniscono un mezzo narrativo in cui il giocatore diventa attore della sopravvivenza, della ricostruzione e della reinvenzione della società di fronte a una catastrofe.

Questa conferenza dal vivo esplorerà questo tema analizzando uno dei giochi più importanti sull’argomento, Death Stranding di Hideo Kojima.

Presentata da Kim Lefebvre, dottorando, e Sébastien Genvo, professore all’Université de Lorraine.

Espanol :

El género postapocalíptico describe el posible colapso de nuestra civilización como consecuencia de diversas catástrofes. Los factores ecológicos se invocan cada vez más, explícita o implícitamente, en estas representaciones, con la crisis climática emergiendo como posible vector de extinción. Los videojuegos ofrecen un medio narrativo en el que el jugador se convierte en actor de la supervivencia, reconstrucción y reinvención de la sociedad ante la catástrofe.

Esta conferencia en directo explorará este tema analizando uno de los principales juegos sobre el tema, Death Stranding, de Hideo Kojima.

Presentada por Kim Lefebvre, doctoranda, y Sébastien Genvo, profesor de la Universidad de Lorena.

