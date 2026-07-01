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Conférence – Joseph Collomp le 10 juillet 1940 « Il fut des quatre-vingt », Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

vendredi 10 juillet 2026 · Maison des Sports et de la Jeunesse · Draguignan

Conférence – Joseph Collomp le 10 juillet 1940 « Il fut des quatre-vingt », Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Maison des Sports et de la Jeunesse
Adresse
Boulevard Marx Dormoy, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Entrée gratuite

Conférence – Joseph Collomp le 10 juillet 1940 « Il fut des quatre-vingt » Vendredi 10 juillet, 18h00 Maison des Sports et de la Jeunesse Var

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T20:30:00+02:00

Vendredi 10 juillet 2026 à 18h, salle de conférence de la MSJ, conférence organisée par l’ANACR (Association des anciens combattants de la Résistance) avec les conférenciers Jean-Marie Guillon, Jean-Patrick Léocard et Alexandre Chabert.
Entrée libre et gratuite.
18h – Salle de conférence de la MSJ

Maison des Sports et de la Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conférence – Joseph Collomp le 10 juillet 1940 « Il fut des quatre-vingt »

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