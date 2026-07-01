Conférence – Joseph Collomp le 10 juillet 1940 « Il fut des quatre-vingt », Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan
vendredi 10 juillet 2026 · Maison des Sports et de la Jeunesse · Draguignan
Informations pratiques
Conférence – Joseph Collomp le 10 juillet 1940 « Il fut des quatre-vingt » Vendredi 10 juillet, 18h00 Maison des Sports et de la Jeunesse Var
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T20:30:00+02:00
Vendredi 10 juillet 2026 à 18h, salle de conférence de la MSJ, conférence organisée par l’ANACR (Association des anciens combattants de la Résistance) avec les conférenciers Jean-Marie Guillon, Jean-Patrick Léocard et Alexandre Chabert.
Entrée libre et gratuite.
18h – Salle de conférence de la MSJ
Maison des Sports et de la Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conférence – Joseph Collomp le 10 juillet 1940 « Il fut des quatre-vingt »
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