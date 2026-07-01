Conférence – Joseph Collomp le 10 juillet 1940, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

vendredi 10 juillet 2026 · Maison des Sports et de la Jeunesse · Draguignan

Informations pratiques

Conférence – Joseph Collomp le 10 juillet 1940 Vendredi 10 juillet, 18h00 Maison des Sports et de la Jeunesse Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T20:00:00+02:00

Conférence organisée par l’Association des anciens combattants de la résistance en hommage à Joseph Collomp avec :

· Jean-Marie Guillon, professeur des Universités honoraire en histoire (université d’Aix – Marseille), agrégé d’histoire, docteur d’État avec la thèse « La résistance dans le Var. Essai d’histoire politique »,

· Alexandre Chabert, doctorant en histoire, Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’IEP d’Aix-en-Provence,

· Jean-Patrick Léocard, arrière-petit-fils de Joseph Collomp.

18h – salle de conférence de la Maison de la jeunesse et des sports

Maison des Sports et de la Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Joseph Collomp le 10 juillet 1940