Conférence – Joseph Collomp le 10 juillet 1940, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan
vendredi 10 juillet 2026 · Maison des Sports et de la Jeunesse · Draguignan
Informations pratiques
Conférence – Joseph Collomp le 10 juillet 1940 Vendredi 10 juillet, 18h00 Maison des Sports et de la Jeunesse Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T20:00:00+02:00
Conférence organisée par l’Association des anciens combattants de la résistance en hommage à Joseph Collomp avec :
· Jean-Marie Guillon, professeur des Universités honoraire en histoire (université d’Aix – Marseille), agrégé d’histoire, docteur d’État avec la thèse « La résistance dans le Var. Essai d’histoire politique »,
· Alexandre Chabert, doctorant en histoire, Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’IEP d’Aix-en-Provence,
· Jean-Patrick Léocard, arrière-petit-fils de Joseph Collomp.
18h – salle de conférence de la Maison de la jeunesse et des sports
Maison des Sports et de la Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Joseph Collomp le 10 juillet 1940
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