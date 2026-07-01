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Conférence – Joseph Collomp le 10 juillet 1940, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

vendredi 10 juillet 2026 · Maison des Sports et de la Jeunesse · Draguignan

Conférence – Joseph Collomp le 10 juillet 1940, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Maison des Sports et de la Jeunesse
Adresse
Boulevard Marx Dormoy, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var

Conférence – Joseph Collomp le 10 juillet 1940 Vendredi 10 juillet, 18h00 Maison des Sports et de la Jeunesse Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T20:00:00+02:00

Conférence organisée par l’Association des anciens combattants de la résistance en hommage à Joseph Collomp avec :

· Jean-Marie Guillon, professeur des Universités honoraire en histoire (université d’Aix – Marseille), agrégé d’histoire, docteur d’État avec la thèse « La résistance dans le Var. Essai d’histoire politique »,
· Alexandre Chabert, doctorant en histoire, Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’IEP d’Aix-en-Provence,
· Jean-Patrick Léocard, arrière-petit-fils de Joseph Collomp.

18h – salle de conférence de la Maison de la jeunesse et des sports

Maison des Sports et de la Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Joseph Collomp le 10 juillet 1940

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