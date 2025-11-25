Conférence : jouer d’hier et d’aujourd’hui Médiathèque Léopold Sédar Senghor Saint-Médard-en-Jalles

Conférence : jouer d’hier et d’aujourd’hui Mardi 25 novembre, 14h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T14:00:00 – 2025-11-25T15:00:00

Fin : 2025-11-25T14:00:00 – 2025-11-25T15:00:00

Une identité qui évolue au cours des années , tout au long de l’existence. On bouge, on crée , on grandit: ils sont nécessaires à la vie mentale et sociale de chaque individu.

Rendez-vous à l’auditorium de la médiathéque à 14h.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil [{« type »: « email », « value »: « contact.patrimoinesmj@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 05 26 46 »}]

Les jeux et jouets sont des outils essentiels à la construction de l’identité de chacun.