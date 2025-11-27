CONFERENCE « JOURNALISME FACE A L’HISTOIRE » CINE GET Revel

CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel Haute-Garonne

Début : 2025-11-27 20:30:00

fin : 2025-11-27

2025-11-27

Venez assister à la conférence

Conférence « Journalisme face à l’histoire » le jeudi 27 novembre à 20h30 au Ciné Get de Revel avec comme invité principal Philippe Rochot durant laquelle il reviendra sur son parcours, ses reportages et son travail de journaliste face aux évènements historiques qu’il a couverts / entrée gratuite / Renseignements à mairie@mairie-revel.fr ou à marcventouillac@aol.com. .

CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie mairie@mairie-revel.fr

