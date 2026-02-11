Conférence Journée mondiale de la poésie Fondation Vasarely Aix-en-Provence

Conférence Journée mondiale de la poésie

Samedi 21 mars 2026 à partir de 19h. Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Cette conférence animée par Mica Gherghescu, chargée du développement des services à la recherche à la Bibliothèque Kandinsky, propose une réflexion sur les liens entre poésie, création artistique et recherche contemporaine.

.

Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 01 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This talk, led by Mica Gherghescu, in charge of developing research services at the Kandinsky Library, explores the links between poetry, artistic creation and contemporary research.

L’événement Conférence Journée mondiale de la poésie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence