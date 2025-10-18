Conférence | Journée nationale de l’architecture Comment faire de l’architecture contemporaine au contact de bâtiments anciens ? Pont-l’Évêque

Conférence | Journée nationale de l’architecture Comment faire de l’architecture contemporaine au contact de bâtiments anciens ? Pont-l’Évêque samedi 18 octobre 2025.

Conférence | Journée nationale de l’architecture Comment faire de l’architecture contemporaine au contact de bâtiments anciens ?

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Journées nationales de l’architecture à Pont-l’Évêque

Conférence avec Flavien Blondel Comment faire de l’architecture contemporaine au contact de bâtiments anciens ?

Conférence avec Flavien Blondel, de l’ACAU, responsable de deux projets architecturaux à Pont-l’Evêque ( Le Pré² et sa Halle Commerciale, et le futur Pôle d’Animation Numérique) .

Flavien Blondel présente son travail et les méthodes permettant d’accorder l’ancien avec le moderne, dans un cadre architectural protegé.. .

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

English : Conférence | Journée nationale de l’architecture Comment faire de l’architecture contemporaine au contact de bâtiments anciens ?

National Architecture Days in Pont-l’Évêque

German : Conférence | Journée nationale de l’architecture Comment faire de l’architecture contemporaine au contact de bâtiments anciens ?

Nationale Tage der Architektur in Pont-l’Évêque

Italiano :

Giornate nazionali di architettura a Pont-l’Évêque

Espanol :

Jornadas Nacionales de Arquitectura de Pont-l’Évêque

L’événement Conférence | Journée nationale de l’architecture Comment faire de l’architecture contemporaine au contact de bâtiments anciens ? Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Terre d’Auge Tourisme