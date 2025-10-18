Conférence | Journée nationale de l’architecture Comment faire de l’architecture contemporaine au contact de bâtiments anciens ? Pont-l’Évêque
Conférence | Journée nationale de l’architecture Comment faire de l’architecture contemporaine au contact de bâtiments anciens ?
Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2025-10-18 15:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Journées nationales de l’architecture à Pont-l’Évêque
Conférence avec Flavien Blondel Comment faire de l’architecture contemporaine au contact de bâtiments anciens ?
Conférence avec Flavien Blondel, de l’ACAU, responsable de deux projets architecturaux à Pont-l’Evêque ( Le Pré² et sa Halle Commerciale, et le futur Pôle d’Animation Numérique) .
Flavien Blondel présente son travail et les méthodes permettant d’accorder l’ancien avec le moderne, dans un cadre architectural protegé.. .
Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie
English : Conférence | Journée nationale de l’architecture Comment faire de l’architecture contemporaine au contact de bâtiments anciens ?
National Architecture Days in Pont-l’Évêque
German : Conférence | Journée nationale de l’architecture Comment faire de l’architecture contemporaine au contact de bâtiments anciens ?
Nationale Tage der Architektur in Pont-l’Évêque
Italiano :
Giornate nazionali di architettura a Pont-l’Évêque
Espanol :
Jornadas Nacionales de Arquitectura de Pont-l’Évêque
