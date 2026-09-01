Conférence – journées du patrimoine Salle d’honneur du château de Cons-la-Grandville Cons-la-Grandville
samedi 19 septembre 2026 · Salle d'honneur du château de Cons-la-Grandville · Cons-la-Grandville
Informations pratiques
Cons-la-Grandville
Conférence – journées du patrimoine
Salle d’honneur du château de Cons-la-Grandville Rue du Château Cons-la-Grandville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Conférence par Monsieur Jean-Denis Laffite, archéologue ingénieur de recherches à l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) dédiée à l’histoire de la cheminée Renaissance, chef d’oeuvre du château de Cons-la-Grandville.
Sur inscription (places limitées), avant le vendredi 18 septembre à 18h, par mail : association@conslagrandville.comTout public
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Salle d’honneur du château de Cons-la-Grandville Rue du Château Cons-la-Grandville 54870 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 99 00
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English :
Lecture by Mr. Jean-Denis Laffite, an archaeologist and research engineer at INRAP (National Institute for Preventive Archaeological Research), dedicated to the history of theE Renaissance, a masterpiece of the Château de Cons-la-Grandville.
Registration required (limited seating), by Friday, September 18, at 6:00 p.m., via email: association@conslagrandville.com
L’événement Conférence – journées du patrimoine Cons-la-Grandville a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY
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