Conférence Journées Européennes du Patrimoine Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Le vitrail au XIXe siècle par la redécouverte des anciens vitraux de l’église Saint-Mathias de Barbezieux.

Place de Verdun Au Château Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 patrimoinetourisme@cdc4b.com

English : Conférence Journées Européennes du Patrimoine

Stained glass in the 19th century through the rediscovery of the old stained glass windows of Saint-Mathias Church in Barbezieux.

German : Conférence Journées Européennes du Patrimoine

Jahrhundert durch die Wiederentdeckung der alten Glasfenster der Kirche Saint-Mathias in Barbezieux.

Italiano : Conférence Journées Européennes du Patrimoine

Vetrate del XIX secolo grazie alla riscoperta delle antiche finestre della chiesa di Saint-Mathias a Barbezieux.

Espanol : Conférence Journées Européennes du Patrimoine

Vidrieras del siglo XIX gracias al redescubrimiento de las antiguas vidrieras de la iglesia de Saint-Mathias de Barbezieux.

