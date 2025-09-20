Conférence Journées Européennes du Patrimoine Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire
Le vitrail au XIXe siècle par la redécouverte des anciens vitraux de l’église Saint-Mathias de Barbezieux.
Place de Verdun Au Château Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 patrimoinetourisme@cdc4b.com
English : Conférence Journées Européennes du Patrimoine
Stained glass in the 19th century through the rediscovery of the old stained glass windows of Saint-Mathias Church in Barbezieux.
German : Conférence Journées Européennes du Patrimoine
Jahrhundert durch die Wiederentdeckung der alten Glasfenster der Kirche Saint-Mathias in Barbezieux.
Italiano : Conférence Journées Européennes du Patrimoine
Vetrate del XIX secolo grazie alla riscoperta delle antiche finestre della chiesa di Saint-Mathias a Barbezieux.
Espanol : Conférence Journées Européennes du Patrimoine
Vidrieras del siglo XIX gracias al redescubrimiento de las antiguas vidrieras de la iglesia de Saint-Mathias de Barbezieux.
