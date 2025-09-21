Conférence Journées Européennes du Patrimoine Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire

Conférence Journées Européennes du Patrimoine Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire dimanche 21 septembre 2025.

Conférence Journées Européennes du Patrimoine

Place de Verdun Au Château Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Conférence par Christian Gensbeitel maître de conférences en histoire de l’art médiéval à l’université Bordeaux Montaigne et directeur-adjoint de l’UMR 6034 Archéosciences Bordeaux Églises romanes du Sud-Charente, entre Saintes, Angoumois et Périgord.

.

Place de Verdun Au Château Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 patrimoinetourisme@cdc4b.com

English : Conférence Journées Européennes du Patrimoine

Lecture by Christian Gensbeitel, senior lecturer in medieval art history at Bordeaux Montaigne University and deputy director of UMR 6034 Archéosciences Bordeaux: Romanesque churches of southern Charente, between Saintes, Angoumois and Périgord.

German : Conférence Journées Européennes du Patrimoine

Vortrag von Christian Gensbeitel Maître de conférences en histoire de l’art médiéval à l’Université Bordeaux Montaigne et directeur-adjoint de l’UMR 6034 Archéosciences Bordeaux: Églises romanes du Sud-Charente, entre Saintes, Angoumois et Périgord.

Italiano : Conférence Journées Européennes du Patrimoine

Conferenza di Christian Gensbeitel, docente di storia dell’arte medievale all’Università Montaigne di Bordeaux e vicedirettore dell’UMR 6034 Archéosciences Bordeaux: chiese romaniche nel Sud-Charente, tra Saintes, Angoumois e Périgord.

Espanol : Conférence Journées Européennes du Patrimoine

Conferencia de Christian Gensbeitel, profesor de historia del arte medieval en la Universidad Montaigne de Burdeos y director adjunto de la UMR 6034 Archéosciences Bordeaux: Las iglesias románicas del Sud-Charente, entre Saintes, Angoumois y Périgord.

L’événement Conférence Journées Européennes du Patrimoine Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme du Sud Charente