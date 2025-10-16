Conférence Juger à hauteur d’homme par Jean-Pierre Getti Rue de la Crète Granville
Rue de la Crète Amphithéâtre, Lycée de La Morandière Granville Manche
Début : 2025-10-16 20:00:00
fin : 2025-10-16 23:00:00
2025-10-16
Suite à l’écriture de son livre: Juger à hauteur d’homme , le juge Jean Pierre Getti partagera son expérience.
Il lui a été, entre autre confié l’instruction de l’affaire Touvier et d’autres crimes de guerre. Il rejoint le tribunal Pénal International. Il préside certains des procès emblématiques des années 1990 à 2000.
Il sera toujours guidé par ses convictions humanistes. .
Rue de la Crète Amphithéâtre, Lycée de La Morandière Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 74 10 88 vero.bertier@orange.fr
