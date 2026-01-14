Conférence Juges et avocats le fonctionnement de la justice en France par l’UPPSC Rue henri Dunant Montmoreau

Conférence Juges et avocats le fonctionnement de la justice en France par l’UPPSC

Rue henri Dunant College de Montmoreau Montmoreau Charente

Début : 2026-03-02 20:30:00

fin : 2026-03-02

2026-03-02

Conférence Juges et avocats le fonctionnement de la justice en France par Philippe Pavie, ancien président de l’Union des jeunes avocats de Paris et

ancien membre du Conseil de l’ordre.

Rue henri Dunant College de Montmoreau Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 88 18 upsudcharente@gmail.com

English : Conférence Juges et avocats le fonctionnement de la justice en France par l’UPPSC

Juges et avocats le fonctionnement de la justice en France conference by Philippe Pavie, former president of the Union des jeunes avocats de Paris and

and former member of the Bar Council.

