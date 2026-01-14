Conférence Juges et avocats le fonctionnement de la justice en France par l’UPPSC Rue henri Dunant Montmoreau
lundi 2 mars 2026.
Conférence Juges et avocats le fonctionnement de la justice en France par l’UPPSC
Rue henri Dunant College de Montmoreau Montmoreau Charente
Début : 2026-03-02 20:30:00
fin : 2026-03-02
2026-03-02
Conférence Juges et avocats le fonctionnement de la justice en France par Philippe Pavie, ancien président de l’Union des jeunes avocats de Paris et
ancien membre du Conseil de l’ordre.
Rue henri Dunant College de Montmoreau Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 88 18 upsudcharente@gmail.com
English : Conférence Juges et avocats le fonctionnement de la justice en France par l’UPPSC
Juges et avocats le fonctionnement de la justice en France conference by Philippe Pavie, former president of the Union des jeunes avocats de Paris and
and former member of the Bar Council.
L’événement Conférence Juges et avocats le fonctionnement de la justice en France par l’UPPSC Montmoreau a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme du Sud Charente