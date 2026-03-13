Conférence Jules Durand, le monde ouvrier et Le Havre Bibliothèque Armand Salacrou Le Havre

Conférence Jules Durand, le monde ouvrier et Le Havre

Bibliothèque Armand Salacrou 17 Rue Jules Lecesne Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion du centenaire de la disparition de Jules Durand, la Ville du Havre propose une série de 3 conférences autour de ce célèbre syndicaliste ouvrier havrais samedi 11 avril à la bibliothèque Armand Salacrou.

À l’occasion du centenaire de la disparition de Jules Durand, et en regard de l’exposition qui lui est consacrée, la bibliothèque Armand Salacrou propose une journée de conférences qui retrace l’une des plus graves erreurs judiciaires du XXe siècle.

Trois conférences, trois regards sur l’histoire de Jules Durand.

10 h 30 Jules Durand, une voix qui refuse de se taire

John Barzman, ancien professeur d’histoire contemporaine à l’université Le Havre Normandie, membre associé du laboratoire de recherche pluridisciplinaire l’UMR Idées 6063 CNRS et président des Amis de Jules Durand, revient sur l’affaire Jules Durand, figure ouvrière havraise victime d’une machination judiciaire. Historien engagé, il retrace le combat de ce syndicaliste à travers ses recherches et publications.

14 h 30 L’alcool c’est l’opium du prolétariat

Victoria Afanasyeva, cheffe du pôle addictions de l’Institut pour la Recherche en Santé Publique (IReSP) et docteure en histoire contemporaine de l’Université Paris 1, explore les luttes contre l’alcoolisme dans lesmilieux ouvriers havrais à la fin du XIXe siècle. Elle éclaire les actions menées pour améliorer les conditions de vie des dockers.

16 h 30 Rencontre avec Philippe Huet, auteur du roman Les Quais de la colère

Philippe Huet, écrivain et journaliste havrais, ancien rédacteur en chef adjoint du journal Paris Normandie et auteur des Quais de la colère, revient sur la genèse de son roman inspiré de l’affaire Jules Durand. Un échange autour de l’écriture, de l’histoire sociale et de la mémoire ouvrière du Havre.

Inscription obligatoire. .

Bibliothèque Armand Salacrou 17 Rue Jules Lecesne Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 70 00

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English : Conférence Jules Durand, le monde ouvrier et Le Havre

L’événement Conférence Jules Durand, le monde ouvrier et Le Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie