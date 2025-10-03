CONFÉRENCE JULES PAMS, HUMANISTE ET CATALAN Collioure
CONFÉRENCE JULES PAMS, HUMANISTE ET CATALAN Collioure vendredi 3 octobre 2025.
CONFÉRENCE JULES PAMS, HUMANISTE ET CATALAN
13 Rue Jules Michelet Collioure Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-03 17:00:00
fin : 2025-10-03 19:00:00
2025-10-03
Venez suivre la conférence tenue par Georges Soler
JULES PAMS, HUMANISTE ET CATALAN
13 Rue Jules Michelet Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47
English :
Join Georges Soler for his lecture:
JULES PAMS, HUMANIST AND CATALAN
German :
Verfolgen Sie den von Georges Soler gehaltenen Vortrag:
JULES PAMS, HUMANIST UND KATALANE
Italiano :
Unitevi a Georges Soler per la sua conferenza:
JULES PAMS, UMANISTA E CATALANO
Espanol :
Acompañe a Georges Soler en su conferencia:
JULES PAMS, HUMANISTA Y CATALÁN
