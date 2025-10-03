CONFÉRENCE JULES PAMS, HUMANISTE ET CATALAN Collioure

13 Rue Jules Michelet Collioure Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-03 17:00:00

fin : 2025-10-03 19:00:00

2025-10-03

Venez suivre la conférence tenue par Georges Soler

JULES PAMS, HUMANISTE ET CATALAN

English :

Join Georges Soler for his lecture:

JULES PAMS, HUMANIST AND CATALAN

German :

Verfolgen Sie den von Georges Soler gehaltenen Vortrag:

JULES PAMS, HUMANIST UND KATALANE

Italiano :

Unitevi a Georges Soler per la sua conferenza:

JULES PAMS, UMANISTA E CATALANO

Espanol :

Acompañe a Georges Soler en su conferencia:

JULES PAMS, HUMANISTA Y CATALÁN

