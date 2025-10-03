Conférence Jules Riss, un aventurier messin du XXIème siècle CLUB QUEULEU TIVOLI Metz
Conférence Jules Riss, un aventurier messin du XXIème siècle
CLUB QUEULEU TIVOLI 12 rue des Vosges Metz Moselle
Gratuit
Vendredi 2025-10-03
Venez rencontrer et échanger avec Jules Riss, conférencier et globe-trotter messin.
Inscription obligatoireTout public
English :
Meet and chat with Jules Riss, lecturer and globetrotter from Metz.
Registration required
German :
Treffen und tauschen Sie sich mit Jules Riss, einem Referenten und Weltenbummler aus Metz, aus.
Anmeldung erforderlich
Italiano :
Venite a conoscere e a chiacchierare con Jules Riss, docente e giramondo di Metz.
Registrazione obbligatoria
Espanol :
Venga a conocer y charlar con Jules Riss, conferenciante y trotamundos de Metz.
Inscripción obligatoria
