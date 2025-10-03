Conférence Jules Riss, un aventurier messin du XXIème siècle CLUB QUEULEU TIVOLI Metz

Conférence Jules Riss, un aventurier messin du XXIème siècle CLUB QUEULEU TIVOLI Metz vendredi 3 octobre 2025.

Conférence Jules Riss, un aventurier messin du XXIème siècle

CLUB QUEULEU TIVOLI 12 rue des Vosges Metz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Venez rencontrer et échanger avec Jules Riss, conférencier et globe-trotter messin.

Inscription obligatoireTout public

CLUB QUEULEU TIVOLI 12 rue des Vosges Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 55 53 69

English :

Meet and chat with Jules Riss, lecturer and globetrotter from Metz.

Registration required

German :

Treffen und tauschen Sie sich mit Jules Riss, einem Referenten und Weltenbummler aus Metz, aus.

Anmeldung erforderlich

Italiano :

Venite a conoscere e a chiacchierare con Jules Riss, docente e giramondo di Metz.

Registrazione obbligatoria

Espanol :

Venga a conocer y charlar con Jules Riss, conferenciante y trotamundos de Metz.

Inscripción obligatoria

