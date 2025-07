Conférence Jurassic World, de la fiction à la réalité suivie du film au cinéma Cinéma Le Coluche Istres

Conférence Jurassic World, de la fiction à la réalité suivie du film au cinéma

Lundi 21 juillet 2025.

À 17h30. Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Les dinosaures de la saga Jurassic Park/World sont-ils réalistes ? Peut-on recréer ces dinosaures ? Le paléontologue Thierry TORTOSA revient sur le bestiaire de la dernière trilogie et abordera la question du clonage de dinosaures…

Ces questions accompagnent chaque sortie d’un nouveau film de la franchise. Loin d’être réservées aux enfants, ces sujets intéressent les paléontologues et les généticiens au point de voir la fiction rattraper la réalité ! Le paléontologue Thierry TORTOSA revient sur le bestiaire de la dernière trilogie et abordera la question du clonage de dinosaures tels que le cinéma hollywoodien le présente. Est-ce possible ? Quels sont les obstacles et les alternatives ? Cette conférence sera l’occasion de découvrir un projet scientifique bien réel et… effrayant !



Conférence par le paléontologue Thierry TORTOSA sur les dinosaures et séance de cinéma Jurassic World RennaissanceDes cadeaux seront à gagner par tirage au sort pour les participants à la conférence.



La conférence est comprise avec l’achat de votre ticket pour le film. .

Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Are the dinosaurs in the Jurassic Park/World saga realistic? Can these dinosaurs be recreated? Paleontologist Thierry TORTOSA discusses the bestiary of the latest trilogy, and the question of dinosaur cloning…

German :

Sind die Dinosaurier aus der Jurassic Park/World-Saga realistisch? Kann man diese Dinosaurier nachbilden? Der Paläontologe Thierry TORTOSA geht auf das Bestiarium der letzten Trilogie ein und wird die Frage des Klonens von Dinosauriern…

Italiano :

I dinosauri della saga di Jurassic Park/World sono realistici? È possibile ricreare questi dinosauri? Il paleontologo Thierry TORTOSA ripercorre il bestiario dell’ultima trilogia e discute la questione della clonazione dei dinosauri…

Espanol :

¿Son realistas los dinosaurios de la saga Jurassic Park/World? ¿Se pueden recrear estos dinosaurios? El paleontólogo Thierry TORTOSA repasa el bestiario de la última trilogía y aborda la cuestión de la clonación de dinosaurios…

