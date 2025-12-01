Conférence Kairos kai logos Aix-en-Provence

Conférence Kairos kai logos

Mercredi 17 décembre 2025 à partir de 18h. En visio-conférence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-17 18:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

De l’auteur aux lecteurs eukairia , summetria et longueur des discours chez Isocrate.

Dans ses dernières œuvres, notamment dans le Panathénaïque , Isocrate oppose à la summetria et à l’eukairia formelles, qui demanderaient le respect de proportions harmonieuses pour éviter de déséquilibrer le discours par des excursus trop longs, une eukairia et une summetria d’un autre ordre, reposant sur la réception de ses propos par les différents lecteurs possibles et permettant ainsi des développements longs et éloignés du sujet. En comparant cette réflexion sur la mesure des discours à celles que proposaient les technai logôn des sophistes décrites par Platon dans le Phèdre et à celle que donne Socrate lui-même dans le dialogue, nous nous efforcerons de montrer la nouveauté de la conception isocratique du discours écrit, dont le but est de former des lecteurs à la perfection morale bien plus qu’à l’éloquence. .

En visio-conférence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@kairoskailogos.com

English :

From author to reader: eukairia , summetria and speech length in Isocrates.

