Conférence Kalamkari d’hier et aujourd’hui images de l’Inde et histoires voyageuses Catherine Mâge Saint-Yrieix-la-Perche

Conférence Kalamkari d’hier et aujourd’hui images de l’Inde et histoires voyageuses Catherine Mâge

Catherine Mâge évoquera son parcours entre l’Inde et la France, marqué par la découverte du kalamkari, cet art graphique traditionnel de l’Andhra-Pradesh. Elle retracera l’histoire et les techniques de cette peinture sur textile réalisée à la main avec des pigments naturels. À travers son expérience, elle montrera comment cet art ancien continue d’inspirer la création contemporaine tout en préservant la richesse des savoir-faire indiens. .

