Conférence « Kaolin et pétunzé en Limousin au XIXe siècle »

1 Avenue du Brugeaud Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Nul n’ignore que Limoges doit son épanouissement à l’industrie porcelainière grâce à la découverte du kaolin près de Saint-Yrieix-la-Perche en 1769. Néanmoins bien d’autres gisements existent en Limousin, chacun avec ses spécificités. Par ailleurs, de nombreuses autres roches régionales moins célèbres ont été nécessaires à la composition de la porcelaine la pegmatite des monts d’Ambazac et du Vigen, le quartz du Dorat et de Saint-Quentin, etc. Leur extraction et leur minéralurgie ont occupé prés d’un millier de personnes pendant un siècle. .

1 Avenue du Brugeaud Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 32 09 05 60 energieslimousines@gmail.com

