Conférence : Khora invite l’agence GENS, Maison de l’architecture et de la ville PACA (MAV PACA), Marseille

Conférence : Khora invite l’agence GENS Mercredi 11 mars, 19h30 Maison de l’architecture et de la ville PACA (MAV PACA) Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T19:30:00+01:00 – 2026-03-11T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T19:30:00+01:00 – 2026-03-11T21:00:00+01:00

L’agence GENS est basée à Nancy. Dans des champs d’intervention divers – commande publique ou privée, institution culturelle ou maison, hangar agricole ou logement collectif – GENS explore l’économie du projet sous des formes non moins diverses : conceptuelle, esthétique, budgétaire et énergétique.

Orienté résolument vers une pratique opérationnelle de l’architecture et du fait constructif, GENS intervient aussi dans d’autres champs, celui de l’art, de l’enseignement, de la scénographie, en ce qu’ils participent d’un même et unique matériau : le réel.

Maison de l'architecture et de la ville PACA (MAV PACA) 12 Bd Théodore Thurner 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dans le cadre du séminaire Ville et paysage de Khora, la Maison de l’architecture et de la ville accueille GENS à l’occasion d’un conférence publique le 11 mars à 19h30. architecture agence

