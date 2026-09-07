Conférence : Koh-do : Cérémonie japonaise de l’encens et Lotus Peace Project, Musée international de la Parfumerie, Grasse
samedi 19 septembre 2026 · Musée international de la Parfumerie · Grasse
Informations pratiques
Conférence : Koh-do : Cérémonie japonaise de l’encens et Lotus Peace Project Samedi 19 septembre, 16h00 Musée international de la Parfumerie Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Introduit au Japon dès le VIe siècle, l’encens, notamment le bois précieux d’agar, est au cœur de cette pratique qui, aux côtés du thé et de l’ikebana, incarne une voie esthétique et spirituelle. Le Koh-do invite à une expérience sensorielle et méditative, où le parfum devient un moyen d’atteindre calme et présence.
La conférence sera animée par Eriyo Watanabe, Maître de l’encens et fondatrice de la Renshin School, qui évoquera également le Lotus Peace Project et la portée contemporaine de cet art.
Musée international de la Parfumerie 2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497055800 https://www.museesdegrasse.com/presentation-du-musee-0 [{« type »: « email », « value »: « kallard@paysdegrasse.fr »}, {« owner »: {« uid »: 11154651, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 120, « bookingContact »: « activites.musees@paysdegrasse.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 5 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789826400000, « id »: 1}], « category »: « CONFERENCE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Parking : cours Honoré Cresp, La Foux. Bus : Navette CENTIFOLIA ou la ligne 5 – arrêt Grasse Centre-Ville.
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©eriyowatanabe
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