CONFÉRENCE KUHLMANN 1825-1982 33 bd Dumesnildot Paimbœuf

CONFÉRENCE KUHLMANN 1825-1982

33 bd Dumesnildot (derrière le CSC) Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 18:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Kulhmann 1825-1982 De Loos à Paimboeuf Itinéraire d’une grande entreprise de la chimie française

Les Établissements Kuhlmann ont joué un rôle clé dans l’économie française en tant qu’acteur majeur de l’industrie chimique.

Fondée en 1825 par Frédéric Kuhlmann, l’entreprise s’est d’abord spécialisée dans la fabrication d’acides et d’engrais avant de diversifier ses activités vers la chimie de base, les colorants et les produits pharmaceutiques. Au fil des XIXe et XXe siècles, Kuhlmann est devenue un pilier du développement industriel français, contribuant notamment à la modernisation de l’agriculture par la production d’engrais et au développement de l’industrie textile avec les colorants synthétiques. L’entreprise a aussi joué un rôle important durant les conflits mondiaux en produisant des composés chimiques stratégiques. Cependant, son histoire apparaît peu connue et la mémoire de cette figure emblématique de l’industrie française s’est progressivement effacée, emportée dans le maelstrom de la désindustrialisation qui a redéfini notre paysage économique. Aujourd’hui, seuls quelques anciens bastions industriels se souviennent encore de cet héritage, parmi lesquels celui de Paimboeuf.



Réalisé par deux historiens spécialistes de l’histoire de l’industrie et des sciences, le livre Kuhlmann 1825-1982 propose de réparer cet oubli et de rendre aux Établissements Kuhlmann la place qui leur revient dans la mémoire et l’histoire françaises. Ce récit amène le lecteur dans les pas du chimiste Frédéric Kuhlmann (1803-1881), fondateur d’un empire industriel, jusqu’à la création en 1971 du groupe Pechiney Ugine Kuhlmann (PUK) qui fut, en son temps, le premier groupe industriel français et à son démantèlement au début des années 1980.



(Re)Découvrez l’histoire des Établissements Kuhlmann reconstituée grâce au travail d’historiens, aidés par des descendants de Frédéric Kuhlmann et avec le concours de l’Institut pour l’histoire de l’aluminium, lors de la prochaine conférence de Véronique Mathot (Historienne, vice-présidente de la Société des historiens du pays de Retz) et Philippe Martin (Historien, chercheur associé à l’Université de Nantes).



De Loos à Paimboeuf Itinéraire d’une grande entreprise de la chimie française

Le 18 février 2026 à 18h30

Salle Jean Cutullic à Paimboeuf entrée libre



*Possibilité de se procurer le livre le soir de la conférence au tarif de 42€ paiement par espèces avec appoint et chèques uniquement.

.

33 bd Dumesnildot (derrière le CSC) Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 ot@tourisme-saint-brevin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CONFÉRENCE KUHLMANN 1825-1982 Paimbœuf a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Saint Brevin