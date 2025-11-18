Conférence L’ épopée des terre-neuvas Salle Jean Gabin Royan

Conférence L’ épopée des terre-neuvas

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

ou adhésion annuelle

Début : 2025-11-18 14:30:00

fin : 2025-11-18

2025-11-18

Par Olivier Mignon, auteur et conférencier

English :

By Olivier Mignon, author and lecturer

German :

Von Olivier Mignon, Autor und Redner

Italiano :

Di Olivier Mignon, autore e conferenziere

Espanol :

Por Olivier Mignon, autor y conferenciante

