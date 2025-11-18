Conférence L’ épopée des terre-neuvas Salle Jean Gabin Royan
Conférence L’ épopée des terre-neuvas Salle Jean Gabin Royan mardi 18 novembre 2025.
Conférence L’ épopée des terre-neuvas
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
ou adhésion annuelle
Début : 2025-11-18 14:30:00
fin : 2025-11-18
2025-11-18
Par Olivier Mignon, auteur et conférencier
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
By Olivier Mignon, author and lecturer
German :
Von Olivier Mignon, Autor und Redner
Italiano :
Di Olivier Mignon, autore e conferenziere
Espanol :
Por Olivier Mignon, autor y conferenciante
