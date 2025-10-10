Conférence L’ IA dans le traitement de l’image CGR Montauban Futuropole Montauban
Conférence L’ IA dans le traitement de l’image
CGR Montauban Futuropole 245 Av. André Jorigne Montauban Tarn-et-Garonne
Début : 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10 22:00:00
2025-10-10
Fête de la Science 2025 Tout public, Réservation obligatoire
CGR Montauban Futuropole 245 Av. André Jorigne Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie contact@ladernierescience.org
English : Conference AI in image processing
Science Festival 2025 Open to all, Reservation required
German :
Fête de la Science 2025 Für jedes Publikum, Reservierung erforderlich
Italiano :
Festa della Scienza 2025 Aperta a tutti, prenotazione obbligatoria
Espanol : Conferencia IA en el procesamiento de imágenes
Festival de la Ciencia 2025 Abierto a todos, se requiere reservación
