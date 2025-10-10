Conférence L’ IA dans le traitement de l’image CGR Montauban Futuropole Montauban

Conférence L’ IA dans le traitement de l’image CGR Montauban Futuropole Montauban vendredi 10 octobre 2025.

Conférence L’ IA dans le traitement de l’image

CGR Montauban Futuropole 245 Av. André Jorigne Montauban Tarn-et-Garonne

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

2025-10-10

Fête de la Science 2025 Tout public, Réservation obligatoire

CGR Montauban Futuropole 245 Av. André Jorigne Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie contact@ladernierescience.org

English : Conference AI in image processing

Science Festival 2025 Open to all, Reservation required

German :

Fête de la Science 2025 Für jedes Publikum, Reservierung erforderlich

Italiano :

Festa della Scienza 2025 Aperta a tutti, prenotazione obbligatoria

Espanol : Conferencia IA en el procesamiento de imágenes

Festival de la Ciencia 2025 Abierto a todos, se requiere reservación

