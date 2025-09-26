Conférence « La 2ème DB dans l’Indre » Éguzon-Chantôme
Conférence « La 2ème DB dans l’Indre » Éguzon-Chantôme vendredi 26 septembre 2025.
Conférence « La 2ème DB dans l’Indre »
4 Ter Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 18:00:00
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
L’Aspharesd vous propose une conférence avec pour thème »
« La 2eme D.B. dans l’Indre en 1945 » par l’historien Didier Dubant.
.
4 Ter Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire aspharesd@free.fr
English :
Aspharesd invites you to a conference on the theme »
« La 2eme D.B. dans l’Indre en 1945 » by historian Didier Dubant.
German :
Die Aspharesd bietet Ihnen eine Konferenz mit dem Thema »
« La 2eme D.B. dans l’Indre en 1945 » (Die 2. B.D. im Departement Indre im Jahr 1945) von dem Historiker Didier Dubant.
Italiano :
L’Aspharesd vi invita a una conferenza sul tema « La 2eme D.B. dans l’Indre en 1945 », tenuta dallo storico Didier Dubant
« La 2eme D.B. dans l’Indre en 1945 » dello storico Didier Dubant.
Espanol :
Aspharesd le invita a una conferencia sobre el tema »
« La 2eme D.B. dans l’Indre en 1945 » a cargo del historiador Didier Dubant.
L’événement Conférence « La 2ème DB dans l’Indre » Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Vallée de la Creuse