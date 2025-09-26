Conférence « La 2ème DB dans l’Indre » Éguzon-Chantôme

Conférence « La 2ème DB dans l’Indre »

4 Ter Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme Indre

Début : 2025-09-26 18:00:00

2025-09-26

L’Aspharesd vous propose une conférence avec pour thème »

« La 2eme D.B. dans l’Indre en 1945 » par l’historien Didier Dubant.

English :

Aspharesd invites you to a conference on the theme »

« La 2eme D.B. dans l’Indre en 1945 » by historian Didier Dubant.

German :

Die Aspharesd bietet Ihnen eine Konferenz mit dem Thema »

« La 2eme D.B. dans l’Indre en 1945 » (Die 2. B.D. im Departement Indre im Jahr 1945) von dem Historiker Didier Dubant.

Italiano :

L’Aspharesd vi invita a una conferenza sul tema « La 2eme D.B. dans l’Indre en 1945 », tenuta dallo storico Didier Dubant

« La 2eme D.B. dans l’Indre en 1945 » dello storico Didier Dubant.

Espanol :

Aspharesd le invita a una conferencia sobre el tema »

« La 2eme D.B. dans l’Indre en 1945 » a cargo del historiador Didier Dubant.

