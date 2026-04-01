Conférence > La 82nd Airborne Division Azeville
Conférence > La 82nd Airborne Division Azeville vendredi 24 avril 2026.
Azeville
Conférence > La 82nd Airborne Division
La Rue Azeville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24 20:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Pour la première conférence de l’année, Denis Van Den Brink présentera une conférence d’une heure sur le parcours de la 82ème Airborne Division des tranchées Argonnaises à Berlin, la saga des All Americans.
Denis Van Den Brink est un auteur spécialiste de l’histoire des troupes aéroportées Américaines de la Seconde Guerre mondiale. Auteur de plusieurs articles et ouvrages sur l’US Airborne de la Seconde Guerre mondiale.
Places limitées Réservation conseillée.
Gratuit. .
La Rue Azeville 50310 Manche Normandie +33 2 33 40 63 05
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English : Conférence > La 82nd Airborne Division
L’événement Conférence > La 82nd Airborne Division Azeville a été mis à jour le 2026-04-13 par Réseau Sites et Musées
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