Abeilhan

CONFÉRENCE LA BARBARIE

Abeilhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Le massacre de Béziers en 1209,les dragonnades contre les protestants de 1681 à 1686, les massacres de septembre en 1792,la terreur révolutionnaire de 1793 à 1794,les guerres de Vendée de 1793 à 1796, les guerres d’Algérie de 1954 à 1962, jusqu’aux attentats de Paris, de Nice et autres, montrent que la barbarie française comme toutes les barbaries , nait lorsque l’homme déshumanise l’autre.

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Abeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 9 71 23 30 28 dandlerc@gmail.com

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English :

The massacre of Béziers in 1209, the dragonnades against Protestants from 1681 to 1686, the September massacres in 1792, the revolutionary terror from 1793 to 1794, the Vendée wars from 1793 to 1796, the Algerian wars from 1954 to 1962, right up to the attacks in Paris, Nice and elsewhere, show that French barbarism, like all barbarism, is born when man dehumanizes the other.

L’événement CONFÉRENCE LA BARBARIE Abeilhan a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT AVANT-MONTS