CONFÉRENCE LA BASILIQUE PALÉOCHRÉTIENNE DU CLOS DE LA LOMBARDE Carcassonne
CONFÉRENCE LA BASILIQUE PALÉOCHRÉTIENNE DU CLOS DE LA LOMBARDE Carcassonne mercredi 10 septembre 2025.
CONFÉRENCE LA BASILIQUE PALÉOCHRÉTIENNE DU CLOS DE LA LOMBARDE
20 Rue Claude Chappe Carcassonne Aude
2025-09-10 17:00:00
Dans le prolongement de la communication sur les fouilles du Clos de la Lombarde, proposée par André Delpoux au terme du cycle 2024-25, la conférence d’André Bonnery portera sur l’église chrétienne, la toute première du département, édifiée sur l’une des maisons antiques de ce quartier luxueux de la Narbonne romaine du Haut-Empire.
Après un rappel du contexte de cette fondation, l’historien s’attachera à interpréter les vestiges archéologiques, pour d’une part souligner l’intérêt architectural de cette basilique, d’un type inédit en Gaule, apparenté aux églises syriennes et d’Afrique du Nord contemporaines, et d’autre part évoquer la liturgie dont cet édifice a été le cadre, notamment celle du baptême comme y invite le baptistère, d’un caractère exceptionnel.
Seront par ailleurs abordés l’abandon de l’édifice à la fin du IVe siècle et les raisons de son transfert intra-muros. Conjoignant archéologie et histoire, André Bonnery nous convie à découvrir, de manière vivante, des pages inédites du
christianisme des origines dans l’Aude.
20 Rue Claude Chappe Carcassonne 11000 Aude Occitanie academie.carcassonne@gmail.com
English :
Following on from André Delpoux?s talk on the Clos de la Lombarde excavations at the end of the 2024-25 cycle, André Bonnery?s talk will focus on the Christian church, the very first in the département, built on top of one of the ancient houses in this luxurious district of High Roman Narbonne.
After recalling the context of this foundation, the historian will interpret the archaeological remains to highlight the architectural interest of this basilica, of a type never before seen in Gaul, related to contemporary Syrian and North African churches, and to evoke the liturgy of which this edifice was the setting, in particular that of baptism, as invited by the baptistery, of exceptional character.
We will also look at the abandonment of the building at the end of the 4th century and the reasons for its transfer within the city walls. Combining archaeology and history, André Bonnery invites us to discover, in a lively way, unpublished pages of early Christianity in the region
christianity in the Aude region.
German :
Im Anschluss an den Vortrag über die Ausgrabungen in Clos de la Lombarde, den André Delpoux am Ende des Zyklus 2024-25 gehalten hat, wird André Bonnery über die christliche Kirche sprechen, die erste im Departement, die auf einem der antiken Häuser dieses luxuriösen Viertels im römischen Narbonne des Hohen Imperiums errichtet wurde.
Nach einem Überblick über den Gründungskontext wird der Historiker die archäologischen Überreste interpretieren, um einerseits das architektonische Interesse an dieser Basilika hervorzuheben, die in Gallien ein völlig neuer Typ war und mit den zeitgenössischen syrischen und nordafrikanischen Kirchen verwandt ist, und andererseits auf die Liturgie einzugehen, die in diesem Gebäude stattfand, insbesondere die Taufe, zu der das außergewöhnliche Baptisterium einlädt.
Darüber hinaus werden die Aufgabe des Gebäudes am Ende des 4. Jahrhunderts und die Gründe für seine Verlegung innerhalb der Stadtmauern erörtert. André Bonnery verbindet Archäologie und Geschichte und lädt uns ein, auf lebendige Art und Weise neue Seiten des Christentums zu entdecken
christentums in der Aude.
Italiano :
Dopo l’intervento di André Delpoux sugli scavi del Clos de la Lombarde alla fine del ciclo 2024-25, l’intervento di André Bonnery si concentrerà sulla chiesa cristiana, la prima del dipartimento, costruita su una delle antiche case di questo lussuoso quartiere della Narbonne alto-romana.
Dopo aver delineato il contesto in cui la chiesa fu fondata, lo storico si concentrerà sull’interpretazione dei resti archeologici, evidenziando l’interesse architettonico di questa basilica, di tipo inedito in Gallia e simile alle contemporanee chiese siriane e nordafricane; parlerà inoltre della liturgia che si svolgeva nell’edificio, in particolare del battesimo, come testimonia l’eccezionale battistero.
Si analizzerà anche l’abbandono dell’edificio alla fine del IV secolo e le ragioni del suo trasferimento all’interno delle mura cittadine. Combinando archeologia e storia, André Bonnery ci invita a scoprire, in modo vivace, pagine inedite del primo cristianesimo in Europa
il cristianesimo nella regione dell’Aude.
Espanol :
Tras la conferencia de André Delpoux sobre las excavaciones del Clos de la Lombarde al final del ciclo 2024-25, la conferencia de André Bonnery se centrará en la iglesia cristiana, la primera del departamento, construida sobre una de las antiguas casas de este lujoso barrio de la Narbona alto-romana.
Tras haber esbozado el contexto en el que se fundó la iglesia, el historiador se centrará en la interpretación de los vestigios arqueológicos, destacando el interés arquitectónico de esta basílica, de un tipo inédito en la Galia y similar a las iglesias sirias y norteafricanas contemporáneas. También hablará de la liturgia que tenía lugar en el edificio, en particular del bautismo, como lo demuestra el excepcional baptisterio.
También abordará el abandono del edificio a finales del siglo IV y las razones de su traslado dentro de las murallas de la ciudad. Combinando arqueología e historia, André Bonnery nos invita a descubrir, de forma viva, páginas inéditas del cristianismo primitivo en Europa
el cristianismo en el Aude.
