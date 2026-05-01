Conférence La bataille de Diên Biên Phu Salle polyvalente Artix

Artix

Conférence La bataille de Diên Biên Phu

Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 14:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Dans le cadre de l’activité pédagogique et mémorielle de la classe de défense du collège Jean Moulin.

Conférence donnée par un historien, suivie d’un échange avec le public et d’un verre de l’amitié. .

Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 25 71

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English : Conférence La bataille de Diên Biên Phu

L’événement Conférence La bataille de Diên Biên Phu Artix a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Coeur de Béarn