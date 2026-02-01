Conférence La bataille de Verdun photographiée par l’armée française Péronne

Conférence La bataille de Verdun photographiée par l’armée française

Place André Audinot Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14

La bataille de Verdun dénote à plus d’un titre par rapport aux grandes batailles de la Grande Guerre.

De cette course à l’abîme, dont les ressorts nous échappent encore aujourd’hui, nous sont parvenus des témoignages et des archives parmi lesquels quelques films et des milliers de photographies prises par l’armée française.

Cette conférence sera l’occasion de nous interroger avec le public sur ce que montrent, ou pas, les photographies militaires françaises de ce choc.

sur réservation par mail ou téléphone

sur réservation par mail ou téléphone .

Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 14 18 accueil@historial.org

English :

In more ways than one, the Battle of Verdun stands out from the great battles of the Great War.

From this race to the abyss, whose motives still elude us today, we have testimonies and archives, including a few films and thousands of photographs taken by the French army.

This conference will provide an opportunity for us to discuss with the public what French military photographs of this shock do or do not show.

booking by e-mail or telephone

