Informations pratiques

Falaise

Conférence « La BD dans la tourmente (1930-1954) » par Thierry Priem

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 11:00:00

fin : 2026-11-04 12:30:00

Date(s) :

2026-11-04

Rendez-vous le mercredi 4 novembre au Mémorial de Falaise pour une nouvelle conférence.

Au programme : « La BD dans la tourmente (1930-1954) : de la montée des fascismes en Europe et de la Seconde Guerre mondiale aux comités de censure » par Thierry Priem.

Rendez-vous le mercredi 4 novembre au Mémorial de Falaise pour une nouvelle conférence proposée dans le cadre des Mercredis de l’Histoire.

Au programme : « La BD dans la tourmente (1930-1954) : de la montée des fascismes en Europe et de la Seconde Guerre mondiale aux comités de censure » par Thierry Priem.

Scientifique de formation, Thierry Priem s’est aussi spécialisé sur l’histoire de la bande-dessinée sur laquelle il a donné de nombreuses conférences.

Où la petite histoire (celle de la BD) rejoint la grande histoire avec les vicissitudes des publications de bandes dessinées durant le second conflit mondial mais aussi des opportunités pour certains auteurs comme Edgar P. Jacobs. À la libération, l’ostracisme frappera alors des créateurs jugés trop proches de l’occupant ; ce sera le cas d’Hergé.

Mais à l’issue de la guerre, la Bande dessinée sera considérée comme un risque pour la jeunesse. Cela se traduira en France par la loi de Juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ou la mise en place de la « Comic Code Authority » (CCA) en 1954 aux Etats-Unis, suite à des manifestations musclées (Autodafés publics de comics) ou d’ouvrages démontrant la « perversité » des comics.

Pratique :

✔ Le mercredi 4 novembre à 11h au Mémorial de Falaise

✔ Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles .

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97

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English : Conférence « La BD dans la tourmente (1930-1954) » par Thierry Priem

Join us on Wednesday 4 November at the Falaise Memorial for another talk.

On the programme: “Comic books in turbulent times (1930–1954): from the rise of fascism in Europe and the Second World War to the censorship committees” by Thierry Priem.

L’événement Conférence « La BD dans la tourmente (1930-1954) » par Thierry Priem Falaise a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Falaise – Suisse Normande