CONFÉRENCE LA BELLE HISTOIRE DES ARMOIRIES AVEC LE MUSÉE MÉDARD Lunel

173 Rue Marx Dormoy Lunel

6 décembre 2025 14h

Espace Castel

Tél 04 67 87 83 95

museemedard@ville-lunel.fr

Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles

Le 6 décembre prochain, dans le cadre de son exposition Trésors cachés ! Lunel et son patrimoine écrit , c’est Valérie-Alice Dumoulin, la directrice du musée Médard qui vous emmènera dans La belle histoire des armoiries . La conférence se déroulera dans la salle de La Rotonde à l’Espace Castel.

Les armoiries sont les emblèmes en couleurs qui distinguent un individu ou une personne morale (ville, corporation, etc.). Ces marques distinctives de familles ou de collectivités, sont généralement représentées selon des règles définies, sur un écu. On évoque également les armes ou bien encore le blason… Est-ce la même chose ? Quelle est la signification des armoiries ? Quelle est la différence entre armoirie et un blason ? Qui a le droit de porter des armoiries ? Depuis quand l’héraldique existe-t-elle ? … Nombre de questions auxquelles Valérie-Alice Dumoulin va tenter de répondre.

Passionnée d’héraldique, elle est membre de la Société Française d’héraldique et de sigillographie. Autant dire qu’elle est devenue une experte de ces emblèmes en couleurs utilisés au Moyen Âge comme système ingénieux d’identification et de reconnaissance des personnes. Grâce à ce Rendez-vous du Patrimoine, le musée Médard vous permettra de découvrir le rôle et l’histoire de la science héraldique. Alors, n’hésitez pas et plongez dans La belle histoire des armoiries le rendez-vous est gratuit et accessible à partir de 12 ans ! .

